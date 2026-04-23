Нігерієць відзначився вже на другій хвилині перенесеного поєдинку УПЛ.

Правий півзахисник Шахтаря Проспер Обах відкрив лік своїм голам за донецький клуб. Це сталося у перенесеному матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги проти Зорі.

Нігерійський футболіст відзначився вже на 2-й хвилині зустрічі. Після подачі зі штрафного з лівого флангу м’яч відскочив від захисників і опинився у Проспера, який з близької відстані точно пробив по воротах.

Цей гол став для 22-річного гравця першим у складі Шахтаря після переходу з ЛНЗ у зимове трансферне вікно.

Загалом у поточному сезоні на рахунку Обаха 8 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах на клубному рівні.