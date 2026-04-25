Новий осередок клубу в Канаді почне роботу вже на початку травня.

Шахтар продовжує розширювати свою міжнародну мережу та відкриває нову академію в Канаді. Про це повідомила пресслужба "гірників".

Новий футбольний осередок запрацює у Торонто, а офіційне відкриття заплановане на 2 травня. До тренувань запрошують дітей віком від 3 до 15 років — як хлопців, так і дівчат.

Академія працюватиме на базі 360 Soccer Centre, що розташований у місті Вон (провінція Онтаріо). Це стане ще одним кроком у розвитку міжнародної інфраструктури клубу.

Наразі Шахтар уже має академії в Україні та за кордоном, зокрема в Києві, Вінниці, Чернівцях, Варшаві, а також у США та канадському Калгарі. Відкриття нового центру в Торонто має на меті популяризацію бренду клубу та розвиток дитячо-юнацького футболу за межами України.