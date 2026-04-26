Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 26 квітня, розпочавшись о 13:00.

У рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас зіграє домашній матч проти київського Динамо.

КРИВБАС — ДИНАМО КИЇВ

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для Кривбасу друга половина сезону дуже схожа на першу — з нестабільними результатами, але при цьому криворіжці займають комфортне сьоме місце в УПЛ і можуть спокійно догравати сезон з прицілом на майбутнє.

Якщо коротко про результати, то Кривбас виграв два останні матчі чемпіонату, обігравши Кудрівку (2:1) та Рух (3:0), а до цього поступився ЛНЗ (0:3). Загалом команда Патріка ван Леувена дуже добре виглядає проти суперників нижче за рангом, проте проти лідерів нічого не виходить і тут справа не в ігровому плані, а скоріше в кадровому потенціалі, який поки не дозволяє криворіжцям боротися на рівних.

До того ж є чутки про фінансові проблеми клубу, через що затримуються виплати по зарплаті, а це впливає на психологічний стан гравців, які незважаючи на це показують себе досить гідно.

Київське Динамо продовжує свою боротьбу за призові місця в УПЛ, щоб потрапити до єврокубків, принаймні через чемпіонат, взявши медалі, без яких сезон у будь-якому разі буде провальним. В даний час команда Ігоря Костюка посідає п'яте місце в УПЛ, набравши стільки ж очок, скільки у Металіста 1925. Попереду Полісся у двох очках, а відставання від ЛНЗ складає сім балів.

Підопічні Костюка повернулися на переможний шлях, здобувши дві перемоги в останніх матчах — над Зорею (3:1) у чемпіонаті, та над Буковиною (3:0) у півфіналі Кубка. Однак до цього було дві поразки поспіль, які дуже вплинули на боротьбу за медалі та єврокубки з погляду чемпіонату.

Звичайно, мета Динамо залишається незмінною — перемога у кожній грі, але скажемо відверто, "біло-сині" мають мало шансів на топ-3 УПЛ, незважаючи на свій потенціал. Головна надія киян на єврокубки лежить через Кубок, де у фіналі "біло-синім" протистоятиме сусідній Чернігів, який сенсаційно вибив Металіст 1925 у півфіналі. Ця гра відбудеться наприкінці травня, тому зараз весь фокус на чемпіонат і спробах, хоч якось виправити ситуацію в таблиці.

Якщо коротко пройтися кадровою ситуацією, то у Кривбасу лазарет поповнив Андрусв Араухо, який отримав травму в минулій грі проти Руху. У Динамо травмований Денис Попов.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Шевченко, Каменський, Задерака — Лін, Мендоза, Парако.

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Михавко, Захарченко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко, Буяльський — Редушко, Ярмоленко, Пономаренко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може 200 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 15 матчів: дев'ять перемог та шість поразок;

- Динамо в гостях обходиться без нічиїх впродовж шести ігор чемпіонату — по три перемоги та поразки;

- безнічийна домашня серія Кривбасу триває чотири гри: три перемоги та поразка;

- Динамо при Ігорю Костюку ще не грало внічию на топ-рівні у 15-ти матчах: 11 перемог та чотири поразки;

- 120 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 20 — Володимир Бражко (обидва — Динамо).

