Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 26 квітня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ прийматиме харківський Металіст 1925.

ЛНЗ — МЕТАЛІСТ 1925

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 15:30. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черкаський ЛНЗ продовжує свій неймовірний сезон в українській Прем'єр-лізі, посідаючи друге місце у турнірній таблиці.

Проте команда Віталія Пономарьова могла розраховувати на більше і боротися за чемпіонський титул, але допустила осічки у двох останніх матчах, відпустивши Шахтар на шість очок вперед. Позаду пресингує Полісся, яке має на п'ять балів менше.

ЛНЗ провів чудовий поєдинок з "гірниками" (2:2) у позаминулому турі, проте потім сенсаційно поступився Колосу (0:1), пропустивши швидкий гол на початку матчу. До цього черкаська команда мала серію з чотирьох перемог поспіль у чемпіонаті та на рівних боролася за лідерство у чемпіонаті.

Амбіції підопічних Пономарьова очевидні, але будемо відвертими, незважаючи на добре побудовану гру, ЛНЗ поки що рано тягатися з "гірниками" і сам головний тренер кілька разів повторював, що конкурентоспроможна команда ще побудована не до кінця. Попереду ЛНЗ ще матиме зустріч із Динамо, тож легкого життя у боротьбі за історичні призові місця в УПЛ очікувати не варто.

Для Металіста 1925 ситуація схожа — команда несподівано проводить досить стабільний сезон і претендує на потрапляння до єврокубків. Наразі харків'яни посідають четверте місце, випереджаючи Динамо по особистих зустрічах та відстає від Полісся на два бали.

До такого сценарію підопічних Младена Бартуловича призвела серія приємних результатів у другій половині сезону – вісім матчів без поразок у чемпіонаті та лише один матч без очок – проти Шахтаря в середині березня.

Проте до матчу чемпіонату проти ЛНЗ Металіст 1925 підходить після катастрофи в Кубку України, де харків'яни несподівано поступилися Чернігову у півфіналі в серії післяматчевих пенальті, при цьому граючи практично всю гру в більшості, постійно атакуючи ворота суперника.

Це був чудовий шанс на єврокубки, але клуб його втратив і зараз головне не розслаблятися та не зациклюватися на цій поразці, тому що шанс на попадання в трійку кращих УПЛ є і все в руках харків'ян — для цього потрібно продовжувати старанно працювати на тренуваннях і припускатися менше помилок, як було в попередніх матчах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Паламарчук — Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Кравчук, Твердохліб, Ассінор.

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Шабанов, Салюк, Крупський — Калюжний — Рашиця, Аревало, Баптістелла, Забергджа — Ітодо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- ЛНЗ може вдома десятий раз зіграти внічию або загалом зазнати 30 поразки в чемпіонаті;

- Металіст 1925 може здобути 30 перемогу в чемпіонаті;

- гольова клубна рекордна домашня серія ЛНЗ триває шість ігор — 11 голів;

- переможна серія Металіста 1925 триває в чемпіонаті три гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія;

- Младен Бартуловіч біля керма різних клубів може здобути десяту гостьову перемогу в УПЛ;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев (Металіст 1925);

- 20 сухий матч в чемпіонаті може провести Данило Варакута (Металіст 1925), який з початку поточного чемпіонату виступає без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА