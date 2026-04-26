Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 26 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся прийматиме столичну Оболонь.

ПОЛІССЯ — ОБОЛОНЬ

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Полісся продовжує боротьбу за призові місця у Прем'єр-лізі, посідаючи третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від ЛНЗ на п'ять очок, та випереджаючи Металіст 1925 та київське Динамо на два бали.

Команда Руслана Ротаня демонструє якісний футбол, який дозволяє "вовкам" стабільно заробляти очки, особливо у матчах проти команд нижче за рангом.

У другій половині сезону підопічні Ротаня лише двічі програли, але кому — Шахтарю (0:1) у минулому турі та у скандальній грі проти Динамо (1:2). В решті матчів було зароблено максимум очок, окрім зустрічі з Вересом (1:1) на початку квітня.

Попереду у "вовків" випробування у вигляді Металіста 1925 та Зорі з першої половини таблиці, тоді як решта суперників з нижньої частини таблиці, так що шанси на медалі досить гарні і тут все в руках житомирської команди, яка проводить сильний сезон після провального старту кампанії, включаючи відбір до єврокубків.

Оболонь підходить до гри чемпіонату не в найкращій формі — поки що "пивовари" посідають 11 місце в турнірній таблиці і від зони перехідних матчів їх відокремлює п'ять очок.

Як кажуть самі гравці та головний тренер команди Олександр Антоненко, для Оболоні кожна гра як фінал у боротьбі за виживання в УПЛ.

Однак останні результати "пивоварів" ніяк не можна занести до активу — востаннє команда перемагала на початку березня проти Руху (1:0), а до цього була перемога проти Олександрії (3:0). Після цього пішла серія із шести поєдинків поспіль без перемог, де було зароблено лише три очки.

Підопічним Антоненка потрібно терміново зібратися, взяти себе в руки, інакше "пивовари" можуть опуститися в небезпечну зону, звідки вибратися буде дуже складно. Попереду у клубу зі столиці матчі із Шахтарем та ЛНЗ, тож треба намагатися брати очки за будь-якої наданої можливості, демонструючи той настрій та бойовий дух, який був у зустрічах проти "гірників" чи "біло-синіх".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе — Краснічі — Брагару, Андрієвський, Емерллаху, Гуцуляк — Краснопір.

Оболонь: Марченко — Шевченко, Семенов, Приймак, Мединський — Третьяков, Волохатий, Мороз, Суханов — Устименко, Нестеренко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може зазнати десятої домашньої поразки в УПЛ;

- Оболонь може в гостях десятий раз зіграти внічию або здобути десяту виїзну перемогу в УПЛ;

- гольовий домашній серіал Полісся в УПЛ триває п'ять ігор — дев'ять голів;

- безвиграшна серія Оболоні триває шість ігор: три нічиї та три поразки;

- 150 матч в УПЛ може провести Євгеній Волинець (Полісся);

- 20 гол в УПЛ може забити Ігор Краснопір (Полісся), 10 — Сергій Суханов (Оболонь);

- Оболонь може провести десятий гостьовий сухий матч в чемпіонаті;

- десятий сухий матч в чемпіонаті може провести Назарій Федорівський (Оболонь).

