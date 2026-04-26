Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 26 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять п’ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові Кудрівка зіграє номінально домашній матч проти донецького Шахтаря.

КУДРІВКА — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

На другу частину сезону новачки поточного розіграшу "елітної" першості не змогли домовитись про виступи на Оболонь Арені з "пивоварами", тож грають там, де дозволяють суперники. Команда Василя Баранова вже встигла таким чином погосподарювати на рівненському Авангарді, житомирському Центральному, а зараз ось зможе підвищити статус аж до Арени Львів. Дуже зручно для Шахтаря, якому вже посеред наступного тижня доведеться грати перший матч проти лондонського Крістал Пелес у Кракові.

Власне, саме тому цей матч неможливо було провести в будь-який інший час цими вихідними, та й те — "гірники" також вимушено йдуть на жорсткий компроміс, бо лише в четвер грали в столиці проти луганської Зорі геть не простий матч (2:1), а тепер доведеться провести ще одну гру в чемпіонаті з відновленням у автобусному режимі. Утім, команді Турана вже не звикати в цій кампанії до такого графіку — хто, як не Шахтар, серед наших клубів живе за справжнім європейським графіком.

Тим часом Турану хотілося б, що складний період сезону залишився позаду сам на матчі проти Кудрівки, та де там. АЗ у Лізі конференцій УЄФА та ЛНЗ, Полісся й Зоря в чемпіонаті залишились позаду, і цю частину шляху "гірники" подолали з мінімальними втратами очок на внутрішній арені та подоланням чергової стадії плейоф єврокубків — на зовнішній. Як наслідок, перевага Шахтаря над "бузковими" складає вже шість очок — це багато, із урахуванням того, що грати залишилось місяць часу до кінця сезону.

І ось, цими вихідними по інтризі в нашому чемпіонаті може бути завдано вирішальний удар. Шахтар буде мати розуміння, як свої матчі цього дня зіграють Динамо, ЛНЗ та Металіст 1925, два з останніх ще й грають поміж собою. Полісся при цьому після поразки на початку цього тижня (0:1) на Арені Львів подумки вже всі відчепили від чемпіонських перегонів. І може цілком скластись така картина, що на Класичне наступними вихідними Шахтар буде заходити з перевагою в дев’ять очок над ЛНЗ, яку буде важко розтринькати на подальші тури.

Але для цього спочатку треба обіграти Кудрівку, яка в дебютній зустрічі поміж цими командами отримала чотири голи наприкінці жовтня минулого року (4:0) й не надто тому пручалась. Проте зараз справа вже інша — залікові бали потрібні й команді Баранова, бо інакше вибратись із зони перехідних матчів буде дуже складно, а оскільки цими вихідними Епіцентр гратиме з Олександрією, то існує великий ризик того, що команда Сергія Нагорняка може остаточно зачинити кришку над колишніми суперниками в Першій лізі. Утрачати є що обом командам, тож можемо розраховувати на цікавий футбол.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Потімков, Коллахуазо, Сердюк — Думанюк, Кая — Морозко, Сторчоус, Козак — Лєгостаєв.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Ізакі, Назарина, Бондаренко — Проспер, Траоре, Егіналду.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кудрівка програвала в останніх чотирьох матчах чемпіонату та не перемагає вже шість матчів поспіль: дві нічиїх та чотири поразки;

- Шахтар не програє 15 матчів поспіль в УПЛ;

- Максим Мельничук (Кудрівка) може провести 50 матч у чемпіонаті;

- Дмитро Криськів (Шахтар) може забити 15гол в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА