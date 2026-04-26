Керманич Руху прокоментував поразку від Карпат.

Львівський Рух у домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги поступився в дербі Карпатам.

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Дуже сумно, що ми підготували гравців для Карпат, а не для Руху. Вони дуже хороші футболісти, які зараз переодягнули футболку і тепер грають проти нас. Особисто для мене це дуже прикро.

У таких матчах гра йде до забитого голу. Ми непогано почали гру, але, на жаль, припустились кількох помилок в обороні. Після пропущених голів команда на полі діяла гірше. Це не допустимо в таких іграх і суперник одразу за це карає.

На мене відсутність перемог у 2026 році не тисне. Хлопці з команди, звісно, читають новини. Вони хочуть брати очки в кожній грі, але це не завжди виходить. Ми до кожного поєдинку готуємось окремо. На наступний матч в нас знову будуть гравці, які пропустять зустріч із Зорею через перебір карток. Будемо думати, як вирішити ці питання.

Микола Киричок? Я думаю, що він вже не зіграє у цьому сезоні", — заявив український фахівець.

У наступному турі Рух прийматиме луганську Зорю.