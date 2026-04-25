Рух — Карпати 0:3
Голи: Костенко, 32, Чачуа, 45, Педрозу, 56

Рух: Герета — Роман, Підгурський, Товарницький, Кітела — М. Бойко, Слюсар (Діалло, 58), Таллес (Себро, 87) — Притула, Ігор (Тутті, 87), Клайвер (Касарда, 73).

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Педрозу, Холод (Стецьков, 86), Р. Лях (Адамюк, 75) — Чачуа, Сапуга (Рубчинський, 65), Бруніньйо — Алькайн (Вітор, 65), Фаал, Костенко (Квасниця, 75).

Попередження: Роман, Підгурський — Лях