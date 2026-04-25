Карпати Львів здобули переконливу перемогу над Рухом у львівському дербі в межах 25-го туру УПЛ — 3:0.

Команда Франсіско Фернандеса відкрила рахунок у середині першого тайму. Після удару номінальних гостей воротар Руху спочатку парирував м’яч, однак на добиванні першим опинився Ян Костенко, який і відправив м’яч у сітку.

Перед перервою Карпати подвоїли перевагу — після метушні у штрафному майданчику найшвидше зорієнтувався Амбросій Чачуа, який також зіграв на добиванні.

У другому таймі львівське дербі втратило інтригу: Жан Педрозу ефектно реалізував розіграш штрафного удару, завдавши потужного удару та встановивши остаточний рахунок 3:0.

Завдяки цій перемозі Карпати Львів набрали 36 очок і піднялися на восьме місце в турнірній таблиці. Наступний матч команда проведе 2 травня вдома проти ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Карпати у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Карпати 0:3

Голи: Костенко, 32, Чачуа, 45, Педрозу, 56

Рух: Герета — Роман, Підгурський, Товарницький, Кітела — М. Бойко, Слюсар (Діалло, 58), Таллес (Себро, 87) — Притула, Ігор (Тутті, 87), Клайвер (Касарда, 73).

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Педрозу, Холод (Стецьков, 86), Р. Лях (Адамюк, 75) — Чачуа, Сапуга (Рубчинський, 65), Бруніньйо — Алькайн (Вітор, 65), Фаал, Костенко (Квасниця, 75).

Попередження: Роман, Підгурський — Лях