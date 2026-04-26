Півзахисник Руху прокоментував поразку від Карпат.

Львівський Рух у домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги поступився в дербі Карпатам.

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Таллес Бреннер прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре почали цю гру, створювали моменти. На жаль, ми часто пропускаємо дуже прості голи — у таких ситуаціях вже важко змінити хід поєдинку. Прикро, що команда часто повторює одні й ті самі помилки. Ми дуже хотіли здобути позитивний результат, тому шкода, що матч закінчився з таким рахунком.

Я не говорю про когось конкретно — ми забиваємо голи завдяки командним діям, так і пропускаємо голи через колективні помилки. Усі гравці відповідальні за ці результати і насправді це впливає на гравців. Багато футболістів покинули команду взимку, клуб зараз перебудовується і грає багато молоді.

У футболі завжди є тиск. Я — досвідчений футболіст, грав у багатьох командах, тож розумію, що вболівальники очікують від нас кращих результатів та гри, це тисне на всіх нас. Але хочу сказати, що кожен з нас старається і хоче грати якнайкраще. Ми вмотивовані на кожен матч і прагнемо здобувати перемоги", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі Рух прийматиме луганську Зорю.