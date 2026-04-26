Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться черкаський ЛНЗ та харківський Металіст 1925.

Черкаський ЛНЗ та харківський Металіст 1925 зіграють центральний матч двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після поразки від ковалівського Колоса (0:1), залучив до стартового складу Пасіча на правий фланг оборони, тоді як Твердохліб гратиме над ним у атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від Чернігова в Кубку України, використав із перших хвилин Мартинюка на лівому фланзі оборони, тоді як Антюх та Мба гратимуть у атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Твердохліб, Ассінор, Кузик.

Запасні: Самойленко, Якубу, Путря, Кравчук, Яшарі, Беннетт, Микитишин, Авуду.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний, Є. Павлюк, Забергджа — Антюх, Мба, Рашиця.

Запасні: Проценко, Арі, Кастільйо, Чурко, Гаджиєв, Аревало, І. Когут, Литвиненко, Дубко, Калітвінцев, Баптістелла, Петер.

Гра ЛНЗ — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.