Лідер київського Динамо, вийшовши на заміну на 73-й хвилині, оформив ефектний дубль та забив свій 121-й мʼяч в чемпіонаті України.

Матч між криворізьким Кривбасом та київським Динамо (5:6) назавжди увійде в історію як один із найбожевільніших та найрезультативніших поєдинків Української Прем'єр-ліги. Справжнім героєм цієї зустрічі став ветеран киян Андрій Ярмоленко, чий вихід на поле кардинально змінив фінальний результат.

З'явившись на газоні на 73-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 4:5, Ярмоленку знадобилося зовсім небагато часу, щоб залишити свій слід.

На 76-й хвилині кияни розгорнули швидку атаку. Олександр Піхальонок знайшов пасом Віталія Буяльського у штрафному майданчику, а той миттєво перевів м'яч на Ярмоленка. Андрій холоднокровно замкнув передачу з близької відстані, зрівнявши рахунок — 5:5.

Вирішальний момент матчу стався на 86-й хвилині. Після затяжної атаки Динамо та справжньої пожежі у штрафному майданчику Кривбаса, коли захисники заблокували кілька поспіль ударів від Буяльського, Піхальонка та Шапаренка, м'яч відскочив до Ярмоленка. Андрій зорієнтувався блискавично і неймовірно красивим ударом п'ятою відправив м'яч у сітку.

Після тривалої перевірки VAR арбітр зарахував взяття воріт, зафіксувавши підсумковий рахунок 6:5. Завдяки цьому переможному дублю на рахунку Андрія Ярмоленка тепер 121 забитий м'яч в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Абсолютним рекордсменом в історії УПЛ залишається ще одна легенда Динамо — Максим Шацьких, в активі якого 124 голи.