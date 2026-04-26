Полісся — Оболонь 3:1
Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 90+2), Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Емерллаху, 81), Краснічі, Федор (Бабенко, 62) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 62), Брагару (Кобернюк, 62).

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко (Третьяков, 78) — Чех (Т. Лях, 78), Мороз — Бичек (Нестеренко, 62), Слободян (Черненко, 37), Прокопенко — Суханов.

Попередження: Краснічі — Брагару

На 54-й хвилині був вилучений Ілір Краснічі (Полісся) (друге попередження).