Команда Руслана Ротаня наблизилась до черкаського ЛНЗ на відстань однієї перемоги.
Полісся — Оболонь, Getty Images
26 квітня 2026, 20:09
Полісся — Оболонь 3:1
Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 90+2), Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Емерллаху, 81), Краснічі, Федор (Бабенко, 62) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 62), Брагару (Кобернюк, 62).
Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко (Третьяков, 78) — Чех (Т. Лях, 78), Мороз — Бичек (Нестеренко, 62), Слободян (Черненко, 37), Прокопенко — Суханов.
Попередження: Краснічі — Брагару
На 54-й хвилині був вилучений Ілір Краснічі (Полісся) (друге попередження).