Україна

Головний тренер донецького клубу наголосив на щільному календарі, складній логістиці та впливі навантажень на здоров’я й стан гравців.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу з Кудрівкою звернув увагу на надмірну щільність календаря та складні логістичні умови, з якими стикається команда під час сезону, особливо в контексті єврокубків і переїздів.

За його словами, донецький клуб інколи опиняється у ситуації, коли змушений проводити три матчі за один тиждень:

"Можливо, Шахтар зараз єдина команда УПЛ, яка за тиждень провела три матчі. Це справді тяжко. Ми в цьому сезоні провели приблизно на 20 матчів більше порівняно з нашими суперниками по чемпіонату.

Як я наголошував раніше, ті умови та обставини, які створені на бюрократичному рівні, могли б бути кращими. Наприклад, більша пауза, яка могла б дати ширший маневр для перенесення матчів у важливі фази сезону.

В першу чергу це стосується здоров’я гравців. Зараз ми не маємо змоги мандрувати літаками напряму в Україну та з України, тому це, безумовно, також впливає на їхній фізичний і ментальний стан.

Я, як тренер, завжди вимагаю максимальної віддачі результату. Тому, можливо, в процесі я занадто тисну на гравців. Можливо, в певний момент вони можуть ображатися.

Я це чудово розумію, тому щоразу після гри, коли є нагода, я намагаюсь обійняти їх та подякувати за неймовірну роботу, яку вони виконують", — сказав Туран.

У наступному турі Кудрівка гостюватиме в київської Оболоні, тоді як донецький Шахтар поїде на Класичне до київського Динамо, а до цього посеред тижня зіграє домашній матч проти лондонського Крістал Пелес у Лізі конференцій УЄФА.