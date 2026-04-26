Шахтар Донецьк здобув переконливу перемогу над Кудрівкою у матчі 25-го туру УПЛ— 3:1.

“Гірники” відкрили рахунок у першому таймі завдяки точному дальньому удару Невертон після комбінації з Ізакі. Згодом перевагу донеччан подвоїв Лукас Феррейра — після його удару м’яч рикошетом від захисника опинився у воротах.

Після перерви Кудрівка зуміла скоротити відставання: результативну контратаку завершив Олександр Козак. Втім, інтрига тривала недовго — вже за кілька хвилин Артем Бондаренко потужним ударом з-за меж штрафного встановив остаточний рахунок.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 60 очок і впевнено лідирує в чемпіонаті. Команда під керівництвом Арди Турана випереджає найближчого переслідувача — ЛНЗ — на вісім балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Шахтар у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Шахтар 1:3

Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Потімков, Векляк, Коллахуазо — Думанюк (Нагнойний, 62), Кая (Світюха, 62) — Мачелюк, Сторчоус (Бєляєв, 77), Овусу (Козак, 46) — Таїпі (Лєгостаєв, 46).

Шахтар: Твардовський — Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азарові (Вінісіус, 74) — Бондаренко (Криськів, 68), Очеретько, Ізакі (Цуканов, 74) — Лукас, Траоре (Мейрелліш, 89), Невертон (Проспер, 68).

Попередження: Козак