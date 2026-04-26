Полісся здобуло впевнену перемогу над Оболонню у матчі 25-го туру УПЛ — 3:1. Команда Ротаня відкрила рахунок у середині першого тайму — точним ударом відзначився капітан Едуард Сарапій.

На початку другої половини гри житомиряни залишилися в меншості після вилучення Ілір Краснічі (друга жовта картка). Втім, навіть удесятьох господарі зуміли збільшити перевагу — Сарапій оформив дубль після подачі з кутового. Для захисника це вже третій гол у трьох останніх матчах.

На 77-й хвилині Олексій Гуцуляк реалізував пенальті та довів рахунок до розгромного. Оболонь Київ відповіла лише наприкінці зустрічі — Максим Третьяков з другої спроби реалізував 11-метровий, перегравши Євгеній Волинець.

Після цієї перемоги Полісся посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від ЛНЗ Черкаси на три очки та випереджаючи Динамо Київ на два. Оболонь Київ залишається на 11-й позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Оболонь у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Оболонь 3:1

Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 90+2), Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Емерллаху, 81), Краснічі, Федор (Бабенко, 62) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 62), Брагару (Кобернюк, 62).

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко (Третьяков, 78) — Чех (Т. Лях, 78), Мороз — Бичек (Нестеренко, 62), Слободян (Черненко, 37), Прокопенко — Суханов.

Попередження: Краснічі — Брагару