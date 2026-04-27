Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться кам’янець-подільський Епіцентр та Олександрія.

Кам’янець-подільський Епіцентр та Олександрія зіграють на стадіоні Лівий Берег у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Лучкевича на правому фланзі оборони.

Володимир Шаран, після поразки від рівненського Вереса (0:3), залучив до стартового складу Долгого в рамку воріт, тоді як Огарков та Боль розташуються в обороні, Ващенко гратиме в центрі поля, а Жонатан виступатиме праворуч в атаці.

Епіцентр: Білик — Лучкевич, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк — К. У. Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожець, Ліповуз, Голуб, Беженар, Танчик, Олівейра, Маткевич.



Олександрія: Долгий — Бутко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Жонатан, Родрігеш, Ндіага.

Запасні: Макаренко, Беїратче, Прокопенко, Скорко, Андрейчик, Черниш, Хмельовський, Амарал, Хуссейн, Шулянський, Кремчанін.