Кам’янець-подільський Епіцентр та Олександрія зіграють на стадіоні Лівий Берег у двадцять п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Лучкевича на правому фланзі оборони.

Володимир Шаран, після поразки від рівненського Вереса (0:3), залучив до стартового складу Долгого в рамку воріт, тоді як Огарков та Боль розташуються в обороні, Ващенко гратиме в центрі поля, а Жонатан виступатиме праворуч в атаці.

Епіцентр: Білик — Лучкевич, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк — К. У. Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожець, Ліповуз, Голуб, Беженар, Танчик, Олівейра, Маткевич.

Олександрія: Долгий — Бутко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Жонатан, Родрігеш, Ндіага.

Запасні: Макаренко, Беїратче, Прокопенко, Скорко, Андрейчик, Черниш, Хмельовський, Амарал, Хуссейн, Шулянський, Кремчанін.

Гра Епіцентр — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.