Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Ліверпуль зустрінеться з Челсі.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 травня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 14:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.84, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Ліверпуль не програє + тотал менше 3,5", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коді Гакпо.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ліверпуль відкриє рахунок у 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.87.

