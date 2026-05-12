Нідерландський тренер залишив команду напередодні історичного виступу на ЧС-2026.

Фред Руттен більше не є головним тренером збірної Кюрасао. Про це повідомляє Федерація футболу Кюрасао.

63-річний нідерландський фахівець ухвалив рішення залишити посаду після переговорів із керівництвом федерації. У заяві зазначається, що сторони дійшли такого рішення заради збереження стабільної атмосфери всередині команди та тренерського штабу.

"Не повинно бути атмосфери, яка шкодить здоровим професійним стосункам у команді чи серед персоналу. Ось чому відставка є правильним рішенням. Час тисне, і Кюрасао має рухатися вперед", — заявив Руттен.

Тренер очолив збірну лише у лютому 2026 року, змінивши на посаді Діка Адвоката. За цей період команда провела два матчі та зазнала двох поразок.

Нагадаємо, Кюрасао вперше у своїй історії виступить на чемпіонаті світу. На ЧС-2026 команда зіграє у групі E проти Німеччини, Еквадору та Кот-д’Івуару.