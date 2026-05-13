Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Італії-2025/26 римський Лаціо зустрінеться з міланським Інтером.

Поєдинок відбудеться в середу, 13 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.67. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Здобуття трофея господарями поля оцінюється в 3.42, а гостями — в 1.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Лаціо заб'є тільки 1 гол", представлений показником 2.49.

Коефіцієнтом 2.18 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.34.

