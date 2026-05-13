Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Лаціо — Інтер, Getty Images
13 травня 2026, 00:49
У рамках фіналу Кубка Італії-2025/26 римський Лаціо зустрінеться з міланським Інтером.
Поєдинок відбудеться в середу, 13 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5.67. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Здобуття трофея господарями поля оцінюється в 3.42, а гостями — в 1.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Лаціо заб'є тільки 1 гол", представлений показником 2.49.
Коефіцієнтом 2.18 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.34.
Слідкуйте за матчем Лаціо — Інтер на Football.ua.