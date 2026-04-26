Вінгер Динамо прокоментував перемогу над Кривбасом та зізнався, що з нетерпінням чекає на фінальне протистояння з земляками в Кубку України.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував драматичну перемогу команди над Кривбасом (6:5) у 25-му турі УПЛ, назвавши матч емоційним та насиченим подіями.

Футболіст відзначив, що така гра стала справжнім випробуванням для обох команд і подарувала глядачам багато яскравих моментів:

“Класно перемагати в таких матчах. Думаю, вболівальники отримали масу задоволення. Вітаю всіх з перемогою і класним футболом”, — сказав Ярмоленко.

Окремо вінгер згадав епізод, коли його вихід на поле майже одразу збігся з пропущеним голом Динамо:

“Виходив на поле, щоб допомогти команді, але ми одразу пропустили. Думаю: ‘от блін, не допоміг’. Добре, що потім вдалося перевернути гру”, — зізнався він.

Ярмоленко також прокоментував свій ефектний гол п’ятою, який забив за рахунку 5:5, пояснивши своє рішення імпровізацією та складними умовами гри:

“Там не було виходу, чекав, щоб скинути під удар, але нікого не було. До того ж дощ, мокрий газон, погана видимість у воротаря. Головне — правильно влучити по м’ячу. Добре, що вийшло”, — зазначив гравець.

Футболіст зізнався, що емоційно стежив за півфіналом Кубка, у якому Чернігів здолав Металіст 1925, і радів успіху рідного футболу:

“Якщо чесно, дуже вболівав за Чернігів, коли дивився півфінал з Металістом 1925. Дуже радий за чернігівський футбол”, — сказав Ярмоленко.

Водночас він наголосив, що майбутній фінал проти Чернігова матиме для нього особливий характер, попри клубні кольори:

“Для мене протистояння у фіналі буде цікавим. Я ніколи не грав проти земляків, тим більше це фінал Кубка України. Чекаю з нетерпінням”, — додав він.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 20 травня на Арені Львів між Динамо та Черніговим.