Президент Динамо про роль ветеранів і характер команди в матчі з Кривбасом.

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс прокоментував емоційний матч 25-го туру Українська Прем'єр-ліга проти Кривбас (6:5), а також гру ветерана команди Андрія Ярмоленка.

Говорячи про перебіг зустрічі, Суркіс зізнався, що емоційно переживав гру та не сумнівався у характері команди навіть за складного рахунку:

"Коли рахунок став 2:4, я розумів, що хлопці зроблять усе, щоб цей матч врятувати. А коли вийшов Ярмоленко, у мене було відчуття, що він неодмінно заб'є хоча б один гол", — сказав президент клубу.

Він також відзначив атакувальний потенціал команди, але звернув увагу на нереалізовані моменти:

"Ми могли закривати цей матч ще раніше. Починали добре, були моменти у Шапаренка, Піхальонка. Але не вистачило реалізації".

Окремо Суркіс прокоментував провал у захисті, коли команда пропустила кілька м’ячів:

"Коли ми програвали 1:4, було видно, що хлопці не зламалися і хотіли врятувати гру. Але рахунок 6:5 — це жахливо для "Динамо"".

Президент клубу наголосив, що команда має робити висновки:

"Уболівальникам такі матчі подобаються, але ми не можемо дозволяти собі пропускати п'ять м’ячів. Це питання дисципліни і відповідальності".

Водночас він підтримав молодих футболістів і тренерський штаб:

"Команду буде лихоманити, бо грають молоді хлопці 19–20 років. Але це наш шлях. Вони повинні вчитися і прогресувати. Я довіряю тренеру".

Суркіс також підкреслив важливість досвідчених гравців, які вийшли на заміну:

"Караваєв, Ярмоленко, Буяльський — це майстри високого рівня. Вони повинні допомагати молоді".

Наприкінці президент Динамо підсумував:

"Мені подобаються рекорди, коли команда забиває п’ять-шість м’ячів, а не пропускає їх. Ми маємо зробити висновки, щоб більше не бачити таких матчів".

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в СК Полтава, а київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.