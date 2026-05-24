Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 24 травня, розпочавшись о 13:00.

У рамках останнього, 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцеве Динамо "прийматиме" Кудрівку.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ, 13:00. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

До сьогоднішнього протистояння гранд підходить на тлі здобуття 14-го в своїй історії Кубка України. У середу на Арені Львів Динамо очікувано розібралося з представником Першої ліги Черніговом (3:1). Кубковий тріумф гарантував команді Ігоря Костюка участь у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. У чемпіонаті ж вона сподівається ввірватися до топ-3.

Динамо може фінішувати навіть другим. "Срібло" столичний клуб отримає за умови перемоги над Кудрівкою + виїзної поразки ЛНЗ від Оболоні + домашньої нічиєї Полісся з Рухом. Очікуємо, що змін за підсумками останнього ігрового дня кампанії топ-4 турнірної таблиці чемпіонату не зазнає, у результаті чого гранд утретє в своїй історії залишиться без медалей.

Кудрівка на серію з дев'яти матчів без перемог у чемпіонаті (3Н, 6П) відповіла двома звитягами в столиці. Колектив Олександра Протченка спочатку впорався з Рухом (2:1), а потім шокував фаворита в боротьбі за "срібло" ЛНЗ (1:0). Переважаючи 12-ту Оболонь в очних зустрічах, клуб із Чернігівщини все ще може залишити зону перехідних матчів.

Доля Кудрівки залежить не тільки від неї самої. Двох поєдинків з Агробізнесом за право зіграти в УПЛ-2026/27 вона уникне тільки якщо впорається з грандом за умови домашньої поразки Оболоні від ЛНЗ. Варто нагадати, що минулого року саме клуб із Чернігівщини фінішував четвертим у Першій лізі й вибив з "еліти" тоді 13-ту Ворсклу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо: Нещерет — Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Яцик — Ярмоленко, Пономаренко, Волошин

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Думанюк, Сторчоус, Макоссо — Козак, Овусу, Глущенко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Динамо може забити 2200-й гол (ще 1 м'яч) або пропустити 700-й гол (ще 1 м'яч) в Чемпіонаті.

Домашня безнічийна серія Динамо в Чемпіонаті триває 11 ігор: 7 перемог і 4 поразки.

Переможна клубна рекордна серія Кудрівки триває 2 гри.

Кудрівка в гостях не перемагає впродовж 5-ти ігор Чемпіонату: 2 нічиї та 3 поразки.

Андрій Ярмоленко (Динамо) може забити 124-й гол в УПЛ і повторити рекорд Максима Шацьких.

Гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває 3 гри — 3 голи.

20-й гол в УПЛ може забити Едуардо Герреро, 15-й — Матвій Пономаренко (обидва — Динамо).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

* — Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 19:00 23 травня та можуть змінюватись.