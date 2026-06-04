Україна

На місця в елітному дивізіоні претендують чотири команди.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на перехідні матчі за місця в українській Прем'єр-лізі-2026/27.

Перший матч між Олександрією та Лівим Берегом обслуговуватиме Олексій Деревінський з Хмельницького, а за систему VАR відповідатиме Володимир Новохатній з Черкас. Матч-відповідь довірили Дмитру Панчишину з Харкова, якому допоможе Андрій Коваленко з Полтави.

На другому матчі між Кудрівкою та Агробізнесом працюватиме Віталій Романов з Дніпра, а за систему VАR відповідатиме Олександр Омельченко зі Слов'янська. Матч-відповідь обслуговуватиме Олександр Шандор зі Львова, якому допоможе Віктор Копієвський.

Нагадаємо, перші матчі плейоф за місця в УПЛ пройдуть у п'ятницю, 5 червня, а матчі-відповіді заплановані на вівторок, 9 червня.

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