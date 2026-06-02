Україна

Хорватський захисник поділився своїми думками щодо чемпіонату України.

Захисник Кривбасу Ян Юрчец розповів про своє дитинство, про розвиток як гравця, а також оцінив рівень УПЛ.

"Моє дитинство... Cкільки себе пам'ятаю, ще з трьох-чотирьох років — куди б ми не йшли з батьками, у мене завжди був з собою футбольний м'яч. Так все і почалося: я почав грати у дуже ранньому віці, мені подобався цей вид спорту, грав і в дитячому садочку. А потім, коли мені виповнилося сім років, батьки записали до футбольної команди. Ось так усе почалося.

Після цього, десь у вісім чи дев'ять років, я став гравцем трохи кращого клубу. Потім у 12-13 перейшов до академії Локомотива — це одна з найкращих футбольних шкіл Хорватії. Там я пробув два-три роки, і повернувся до своєї попередньої команди — ФК Кустошия, згодом потрапив до першого складу, який виступав у Другій лізі Хорватії. Так я розпочав свій шлях у дорослому футболі.

Хто був кумиром у дитинстві? Раніше це був Роналдінью, але пізніше став Мессі. Мабуть, саме ці два гравці є моїми ідолами у футболі.

Все своє юнацьке життя я грав нападником або вінгером — тобто більше в атаці. Потім, коли був в Австрії, у клубі Альтах, у Першій лізі перед переходом до Кривбасу, тамтешній тренер поставив мене в оборону. Відтоді також зіграв кілька матчів за збірну Хорватії U-21 як правий захисник. Коли перейшов до Кривбасу, то теж став грати правим оборонцем. Але з дитинства я завжди виступав на позиції вінгера або нападника, тож грати в захисті почав лише десь з 22 років. Вважаю себе швидким футболістом, який приносить багато енергії в гру. Також тактично дисциплінованим на полі — як в атаці, так і в захисті. Моя техніка теж досить непогана. Мабуть, це все.

Я б сказав, що УПЛ — дуже сильна ліга. З кожним клубом, проти якого ти граєш, важко здобувати перемогу, тому що всі команди в УПЛ добре організовані та рівні", — наводить слова Юрчеца прес-служба клубу.

За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце в УПЛ.