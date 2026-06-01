Україна

Наставник Чорноморця розповів про трансферні плани клубу після повернення до елітного дивізіону України.

Після успішного завершення сезону та повернення до Української Прем'єр-ліги головний тренер Чорноморця Роман Григорчук поділився планами клубу на найближче майбутнє.

Наставник одеської команди подякував усім, хто був причетний до виконання головного завдання сезону — повернення до елітного дивізіону.

"Я хочу відзначити всіх працівників Чорноморця, які вирішували задачу повернення до УПЛ. Починаючи від керівництва, яке провело потужну роботу. Було багато правильних рішень. Наміри такі, щоб був ідеальний порядок у всьому", — заявив Григорчук.

Тренер також висловив упевненість, що клуб зможе вирішити всі організаційні та юридичні питання, пов'язані з трансферною діяльністю.

"Немає сумнівів, що всі питання будуть вирішені. Є підстави вірити у краще. Наскільки я знаю, з трансферним баном проблем не буде", — наголосив фахівець.

За словами Григорчука, найближчим часом керівництво та тренерський штаб визначаться з кадровими рішеннями. У низки футболістів завершуються контракти, тому в клубі очікуються зміни в складі.

"У багатьох гравців завершуються контракти. Протягом 7-10 днів ми скажемо, хто залишається, а з ким не будемо продовжувати співпрацю", — зазначив наставник.

Окрім цього, Чорноморець планує активно працювати над підсиленням команди перед стартом нового сезону в УПЛ.

"Керівництво налаштоване на посилення команди перед УПЛ. Головне — знайти гравців для УПЛ", — підсумував Григорчук.

У підсумку Чорноморець завершив сезон Першої ліги на другому місці та здобув пряму путівку до Української Прем'єр-ліги. Разом з одеським клубом до елітного дивізіону піднялася Буковина.

Нагадаємо, визначилися пари плейоф за право виступати в УПЛ сезону-2026/27.