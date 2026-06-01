Україна: Перша ліга

Домашня перемога над харківським Металістом гарантувала "морякам" срібні медалі Першої ліги.

У понеділок, 1 червня, в Одесі відбувся матч 30 туру Першої ліги, в якому Чорноморець приймав харківський Металіст. Поєдинок став вирішальним для одеського клубу в боротьбі за пряму путівку до Української Прем’єр-ліги.

Перед стартом туру Чорноморець посідав друге місце та випереджав Лівий Берег на два очки. Для гарантії виходу в УПЛ команді Романа Григорчука була потрібна лише перемога.

Втім, матч проходив у непростих умовах і кілька разів переривався через повітряну тривогу.

Після обережного початку господарі змогли відкрити рахунок лише на 63-й хвилині. Владислав Герич реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою після перегляду VAR.

Невдовзі, на 67-й хвилині, матч знову був призупинений через повітряну тривогу. До того моменту вже завершилася гра між Лівим Берегом та Інгульцем, де кияни перемогли 3:1, що означало: Чорноморцю необхідно було обов’язково втримати переможний рахунок.

Після відновлення гри одесити намагалися закріпити перевагу, навіть відзначилися другим голом, однак його було скасовано через офсайд.

У підсумку Чорноморець втримав мінімальну перемогу та фінішував другим у Першій лізі. Команда забезпечила собі вихід до Української Прем’єр-ліги на наступний сезон.

Чорноморець - Металіст 1:0

Гол: Герич (пен), 62.