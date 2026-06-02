За місця в УПЛ боротимуться чотири команди.
02 червня 2026, 11:19
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала дати та час перехідних матчів за місця в УПЛ на сезон-2026/27.
Нагадаємо, від УПЛ виступлять Олександрія, яка замінила у стикових матчах львівський Рух та Кудрівка, яка фінішувала на 13 місці.
З Першої ліги до УПЛ спробує повернутися Лівий Берег, який посів третє місце, а також Агробізнес, який фінішував на четвертому місці.
Розклад перехідних матчів УПЛ:
5 червня (п’ятниця)
Олександрія — Лівий Берег 15:30
Кудрівка — Агробізнес 18:00
9 червня (вівторок)
Лівий Берег — Олександрія 15:30
Агробізнес — Кудрівка 18:00
Раніше повідомлялося, що Чорноморець офіційно повернувся до УПЛ.