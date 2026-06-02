За місця в УПЛ боротимуться чотири команди.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала дати та час перехідних матчів за місця в УПЛ на сезон-2026/27.

Нагадаємо, від УПЛ виступлять Олександрія, яка замінила у стикових матчах львівський Рух та Кудрівка, яка фінішувала на 13 місці.

З Першої ліги до УПЛ спробує повернутися Лівий Берег, який посів третє місце, а також Агробізнес, який фінішував на четвертому місці.

Розклад перехідних матчів УПЛ:

5 червня (п’ятниця)

Олександрія — Лівий Берег 15:30

Кудрівка — Агробізнес 18:00

9 червня (вівторок)

Лівий Берег — Олександрія 15:30

Агробізнес — Кудрівка 18:00

Раніше повідомлялося, що Чорноморець офіційно повернувся до УПЛ.