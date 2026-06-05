Україна

Самба Діалло та Віталій Роман провалили перегляд

За інформацією польського журналіста Пьотра Сльонки, двоє представників львівського Руха — сенегальський вінгер Самба Діалло та український захисник Віталій Роман — спробували свої сили на перегляді у краківській Вєчисті.

Проте закріпитися в команді футболістам не вдалося: через слабкий виступ під час оглядин тренерський штаб польського клубу ухвалив рішення відмовитися від їхнього підписання.

Варто зазначити, що Самба Діалло виступає за львівський колектив з березня цього року на правах оренди, тоді як його повноцінний контракт належить київському Динамо. У сезоні-2025/26 сенегалець провів на клубному рівні 11 поєдинків, відзначившись лише однією результативною передачею.

Натомість показники Віталія Романа є більш вагомими: захисник відіграв за Рух 21 матч у минулій кампанії, записавши до свого активу 4 забиті м'ячі та 2 асисти.

Польське джерело повідомляє про інтерес Вєчисти до ще одного українця — 25-річного півзахисника гданської Лехії Івана Желізка. Втім, цей трансфер наразі виглядає малоймовірним. Керівництво біло-зелених» вимагає за вихованця львівських Карпат надто велику фінансову компенсацію, яка є непідйомною для амбіційного краківського клубу.

За підсумками минулого сезону. Вєчиста зайняла 3 місце у першому дивізіоні, а у плейоф здобула право виступати у вищому дивізіоні. У фіналі краківський колектив здолав Хробри Глобув з рахунком 2:1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рух виключено з учасників УПЛ — місце у перехідних матчах займе Олександрія.