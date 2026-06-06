Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках контрольного поєдинку в Данії зустрінуться місцева національна команда й збірна України.

Товариський матч відбудеться в неділю, 7 червня, на Нейчер Енерджі Парк в Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Браяна Рімера. Так, на перемогу Данії можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна, тоді як потенційний гол Романа Яремчука — 4.50.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.33.

Слідкуйте за матчем Данія — Україна на Football.ua.