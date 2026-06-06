Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна України, Getty Images
06 червня 2026, 19:45
У рамках контрольного поєдинку в Данії зустрінуться місцева національна команда й збірна України.
Товариський матч відбудеться в неділю, 7 червня, на Нейчер Енерджі Парк в Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Браяна Рімера. Так, на перемогу Данії можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.92.
Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна, тоді як потенційний гол Романа Яремчука — 4.50.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.33.
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