Україна

Форвард збірної України зізнався, що команда отримала позитивні емоції від відкритого тренування, а новий тренер відкриває для гравців футбол з іншого боку.

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився враженнями від відкритого тренування національної команди та розповів про роботу з новим головним тренером Андреа Мальдерою напередодні товариського матчу проти Данії.

Говорячи про зустріч із уболівальниками у рідному місті, форвард наголосив на важливості подібних заходів для українців та самих футболістів.

"В першу чергу, я б хотів сказати, що це дуже важливі акції. Ті, що відбуваються в Україні, для наших людей. Тому що вони сидять і хочуть нас побачити, деякі діти хочуть взяти в нас автограф, поспілкуватися з нами.

Тому, вважаю, це важливо робити частіше. І я радий, що в перший раз за 5 років це відбулося. Ми, футболісти, отримали від цього задоволення і надіюся вболівальники також".

Також Яремчук прокоментував слова Андреа Мальдери про те, що після теоретичних занять у футболістів буквально "кипить голова". За словами нападника, новий тренерський штаб надає гравцям величезний обсяг інформації та допомагає по-новому поглянути на футбол.

"В першу чергу, у нас дійсно дуже багато теоретичних завдань. І я вважаю, що футболісти від цього отримують задоволення, тому що ми взнаємо футбол з нової сторони.

Я в 30 років взнаю футбол в таких деталях, що раніше собі не міг уявити. Тому я і всі футболісти, які є навколо мене, говорять, що ми проходимо процес адаптації з новим тренером і це доволі цікаво.

Але давайте не будемо з цього робити якусь велику подію, тому що потрібен час тренеру, тренеру потрібно побудувати команду. Він це не може зробити за день, чи за два-три матчі.

В нього є стислі терміни, він нам хоче дати багато інформації. Ми працюємо, ми слухаємося, ми виконуємо і дуже відповідально до цього ставимося", — підсумував нападник.

Нагадаємо, товариський матч між збірними Данії та України відбудеться 7 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.