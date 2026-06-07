Україна

Керманич суперників збірної України прокоментував підготовку до товариського матчу.

Національна збірна Данії готується до домашнього товариського поєдинку проти України.

Данія — Україна. Напередодні

Перед грою головний тренер "червоної гвардії" Браян Ріємер прокоментував стан власних підопічних.

"Коли переглядаєш попередню гру проти Конго знову, помічаєш багато ситуацій з розряду "ось-ось", де ми діємо дійсно добре, але нам не вистачає фінальної гостроти. Проти України все має бути інакше. Ми маємо шукати свої шанси та забивати голи.

Перша річ, яка для нас у цій грі є надзвичайно важливою — це дати ігровий час нашим дебютантам та футболістам, які мають зовсім мало матчів за збірну. Ця зміна поколінь, про яку так багато говорять, нарешті має закріпитись та дати результат.

Історія з Андреасом Крістенсеном полягала в тому, що ми викликали його після довгої травми, коли він мав нуль хвилин ігрової практики. Це максимально важливий гравець для нашого теперішнього і майбутнього.

Наш медичний штаб був у тісному контакті з Барселоною, і зараз я можу сказати: Андреас не залишив наш табір, його фізичний стан чудовий, і він завтра зіграє проти України.

Я також можу підтвердити, що ми шукаємо нового асистента і ми вже дуже близькі до того, щоб його призначити. Водночас Даніель Аггер залишається на своїй посаді. Данський футбольний союз переконаний, що наша співпраця з Аггером має продовжуватись і надалі", — заявив данський фахівець.

Матч Данія — Україна відбудеться 7 червня, о 19:30.