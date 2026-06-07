Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю контрольного поєдинку, який відбудеться 7 червня, розпочавшись о 19:30.

У другому матчі на чолі з італійським фахівцем Андреа Мальдерою національна збірна України під час червневого міжнародного циклу зіграє товариський поєдинок на полі Данії.

ДАНІЯ — УКРАЇНА

НЕДЛІЯ, 7 ТРАВНЯ, 19:30. EWII PARK, ОДЕНСЕ (ДАНІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІГУРД КРІНГСТАД (ГОДОЯ, НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуємо знайомство з новим італійським головним тренером збірної. У першому матчі проти Польщі тиждень тому Андреа Мальдера вирішив не змінювати докорінно принципи нашої побудови на футбольному полі, а за рахунок якісного аналізу гри суперників та явно покращеного настрою в роздягальні зумів налаштувати команду на перемогу (2:0). Так, то був успіх не позбавлений гострих кутів, але світлі моменти зрештою перекрили певний хаос стартових хвилин.

Утім, що далі? Великих очікувань від цього червневого циклу ніколи не було, бо банально треба було перезарядити батареї глядацьких емоцій після провалу кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Основна увага до збірної буде прикута саме восени, бо там завдання сформульовано чітко — вихід на чемпіонат Європи-2028 через Лігу націй УЄФА. Тоді як зараз… зараз футболісти й тренерський штаб просто звикають до роботи один з одним, а ми просто спостерігаємо й намагаємось виокремити якісь тенденції.

Одне стверджувати можна достеменно — усередині колективу жодної напруги, тож ніщо не має заважити робочому процесу. А там, судячи з усього, голови футболістів "киплять" не просто так від обсягу теоретичного матеріалу, як зізнавались деякі з них. Хоча з іншого боку постає питання, а чому цього не спостерігалось раніше й на чому тоді ґрунтувався процес підготовки до, наприклад, тієї ж таки Швеції наприкінці березня?

Проте це вже в минулому. Черговий міжнародний форум минатиме без нашої участі, а ми ж тим часом проведемо один з останніх днів до чемпіонату світу в протистоянні проти команди, яка насправді здивувала, коли туди не потрапила. Однак треба одразу зробити комплімент Шотландії, бо з квартету за участі Данії, Греції та, прости, Господи, білорусі, "тартанова армія" витиснула максимум для себе, а "червоний динаміт" здивував, коли програв їй вирішальну гру в Глазго (2:4). Після цього данці знищили Північну Македонію в півфіналі плейоф (4:0), а от чехам поступились у серії пенальті й так само, як і ми, пропустять мундіаль.

Хоча команда Браяна Ріємера насправді має склад, який за іменами явно виглядає більш цікавим, аніж у деяких представників Європи, які таки поїхали до Північної Америки. Тут насправді кожен може знайти щось цікаве для себе, бо географія клубного представництва охоплює всю топ п’ятірку європейських чемпіонатів, і навіть трохи португальської та нідерландської "екзотики" можна зустріти.

Але які ж це імена — Мортен Юльманн, за яким знову полюватиме велика кількість провідних клубів цього літа, Віктор Фрогольдт із Порту, та навіть Каспер Гег із Буде/Глімт також уже є знайомим широкому загалу на тлі пригод його команди в Лізі чемпіонів УЄФА. Очевидно, що це вже більш високий рівень, аніж польська збірна, тож команда Мальдери проходитиме першу серйозну перевірку за нового тренера. Нехай і учаснику чемпіонату світу-2026, ДР Конго, кілька днів тому колектив Ріємера так і не зміг забити (0:0).

За версією betking, на перемогу Данії можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Браян Ріємер, головний тренер збірної Данії: "Коли переглядаєш гру проти Конго знову, помічаєш багато ситуацій з розряду "ось-ось", де ми діємо дійсно добре, але нам не вистачає фінальної гостроти. Проти України все має бути інакше. Ми маємо шукати свої шанси та забивати голи".

Андреа Мальдера, головний тренер збірної України: "Я б хотів, щоб команда продовжувала грати з таким настроєм і таким характером. І продовжувати давати максимум всіх своїх технічних якостей. У спорті результат завжди важливий. Але важливіше — це шлях".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща: Йоргенсен — Ба, А. Крістенсен, Андерсен, Мехле — Фрогольдт, Гойб’єрг, Еріксен — Тренсков, Гойлунн, Доргу.

Україна: Трубін — Бондар, Забарний, Сарапій, Миколенко — Маліновський, Бражко — Циганков, Шапаренко, Назаренко — Яремчук.

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