Україна

Дмитро Погорілий залишив чернівецький клуб за взаємною згодою сторін, не дебютувавши за першу команду.

Чернівецька Буковина офіційно припинила співпрацю з воротарем Дмитром Погорілим. Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою.

У клубі подякували 21-річному футболісту за професійне ставлення та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

Погорілий став гравцем Буковини влітку 2024 року, однак за основну команду так і не провів жодного офіційного матчу.

Минулого сезону голкіпер виступав за Буковину-2 у Другій лізі. Він зіграв 10 матчів, пропустив 25 м'ячів і двічі завершив поєдинки без пропущених голів.

До переходу в чернівецький клуб Погорілий захищав кольори юнацьких команд київського Динамо та Кривбасу.