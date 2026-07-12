Україна

Португалець продовжить кар'єру в українській Прем'єр-лізі.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Жуаном Машаду.

Угода з 21-річним португальцем розрахована на чотири роки. Він виступатиме під 22 номером.

Жуан став другим новачком криворізького клубу у літнє міжсезоння після підписання півзахисника Роя Наві.

Минулого сезону Машаду виступав за Белененсеш у третій лізі Португалії, де провів 29 матчів, забив один гол та віддав один асист.