Україна

Владислав Бленуце не погодився на пропозицію Левадіакоса, а інтерес до нападника зберігають клуби Іспанії, Польщі, Чехії та Румунії.

Нападник київського Динамо Владислав Бленуце відмовився від переходу до грецького Левадіакоса через невідповідність фінансових умов.

За інформацією GSP, клуб, який очолює колишній наставник Шахтаря Еліас Хараламбус, запропонував 24-річному форварду зарплату у розмірі 16 тисяч євро на місяць. Водночас у Динамо футболіст отримує близько 40 тисяч євро щомісяця. Хоча Бленуце готовий піти на зниження окладу, запропоновані умови його не влаштували.

Переговори між клубами також зайшли в глухий кут. Левадіакос розраховував орендувати гравця на сезон-2026/27 із правом викупу за 800 тисяч євро, однак київський клуб прагне отримати значну частину трансферної суми вже цього літа. За даними джерела, Динамо готове знизити свої вимоги до 800 тисяч євро, але наполягає на вигіднішій схемі виплат.

Окрім Левадіакоса, за розвитком ситуації стежать іспанський Кадіс, чеська Сігма Оломоуц, польські Ракув і Вєчиста. Також інтерес до футболіста раніше проявляло бухарестське Динамо, однак румунський клуб поки не робив нових конкретних кроків щодо його підписання.

Минулого літа Динамо придбало Бленуце більш ніж за два мільйони євро, тому розраховує повернути частину вкладених коштів уже під час найближчого трансферного вікна.