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Очільник ПСЖ і Qatar Sports Investments може отримати підтримку європейських футбольних кіл у боротьбі за керівну посаду світового футболу.

Європейські футбольні функціонери розглядають президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі як одного з головних претендентів на посаду президента ФІФА на майбутніх виборах.

За інформацією The Telegraph, у європейських футбольних колах вважають, що саме катарський функціонер має найкращі шанси нав'язати боротьбу чинному очільнику ФІФА Джанні Інфантіно під час наступної виборчої кампанії.

Аль-Хелаїфі вже давно є однією з найвпливовіших фігур у світовому футболі. З 2011 року він керує ПСЖ, а з 2021-го очолює Асоціацію європейських клубів (ECA). Крім того, функціонер входить до виконавчого комітету УЄФА та представляє ECA у Раді ФІФА.

Очікується, що питання про нового президента ФІФА стане одним із ключових у світовому футболі наступного року, а Аль-Хелаїфі може стати головним опонентом Інфантіно у боротьбі за цю посаду.