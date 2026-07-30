Іспанія

У захисника мадридського клубу виявили ушкодження прямого м'яза правого стегна, а строки його відновлення поки не називають.

Мадридський Реал повідомив про результати медичного обстеження центрального захисника Рауля Асенсіо.

У 23-річного футболіста діагностували травму прямого м'яза правого стегна. У клубі зазначили, що наразі медики продовжують спостерігати за перебігом відновлення, тому конкретні терміни повернення на поле поки не визначені.

Асенсіо є вихованцем академій Ветеранос дель Пілар і Лас-Пальмаса, а у 2017 році приєднався до системи Реала. Відтоді він провів 134 матчі за основну команду, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Разом із мадридським клубом оборонець став переможцем Міжконтинентального кубка ФІФА 2024 року.

У сезоні-2025/26 Асенсіо взяв участь у 34 матчах на клубному рівні, забив два м'ячі та зробив одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість іспанського захисника становить 20 мільйонів євро.