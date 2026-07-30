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Організація планує залучити фінансування вже восени, продавши частку нової структури, яка відповідатиме за розвиток і комерціалізацію турнірів.

ФІФА прискорює реалізацію нового комерційного проєкту та розраховує вже до жовтня залучити 4,2 мільярда доларів від приватних інвесторів.

За інформацією джерела, йдеться про створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. Організація має намір продати 20% акцій нової структури, отримавши необхідне фінансування для подальшого розвитку.

У конфіденційних матеріалах, з якими ознайомилися журналісти, зазначено, що кошти планують залучити протягом найближчих 100 днів. Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявляв національним асоціаціям, що консультації щодо проєкту лише розпочалися.

Також повідомляється, що ФІФА запропонувала своїм 211 асоціаціям підтримати нову ініціативу. Одним із аргументів стала можливість використання 86 мільйонів доларів для фінансування підвищення зарплат співробітників і розвитку кадрової політики.

За даними Sky Sports News, асоціації повинні визначитися зі своєю позицією до 19 вересня. В іншому разі вони можуть втратити доступ до фінансування, передбаченого на наступні 12 років.

Очікується, що FIFA Forward Enterprise відповідатиме не лише за комерційну діяльність, а й за розвиток міжнародних турнірів. У презентації проєкту також згадується можливе розширення змагань і подальша комерційна оптимізація, яка має стати основою нового етапу зростання доходів ФІФА.