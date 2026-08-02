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Президент ФІФА впевнений, що майбутній мундіаль стане особливим завдяки країні-господарці.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно поділився очікуваннями від чемпіонату світу 2030 року, який частково відбудеться у Марокко. За словами керівника світового футболу, турнір має всі шанси стати найкращим в історії.

Інфантіно відзначив особливе ставлення марокканців до футболу та наголосив на великій ролі країни у проведенні майбутнього мундіалю.

"Марокканці по-справжньому люблять футбол і з величезною радістю відзначають успіхи своєї національної збірної. Чемпіонат світу 2030 року, без сумніву, стане найкращим в історії.

Він буде особливим, тому що пройде в одній із найкрасивіших країн світу – Марокко. Хай живе Марокко!" – заявив президент ФІФА.

Чемпіонат світу 2030 року стане ювілейним — турнір відзначатиме 100-річчя від першого мундіалю. Матчі пройдуть у Марокко, Іспанії та Португалії, а окремі зустрічі також заплановані в Уругваї, Аргентині та Парагваї.