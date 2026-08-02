Англія

Роберт Санчес пропустить найближчі матчі передсезонної підготовки, а його повернення очікується під час азійського турне.

Голкіпер Челсі Роберт Санчес не допоможе команді в найближчих контрольних матчах через незначне ушкодження.

Головний тренер лондонців Хабі Алонсо повідомив, що саме травма стала причиною відсутності іспанського воротаря в товариській зустрічі проти Тоттенхема, яка завершилася поразкою Челсі з рахунком 1:2.

Очікується, що Санчес повернеться до розташування команди вже під час азійської частини передсезонного турне, де продовжить відновлення та підготовку до нового сезону.

Через вимушену паузу воротар пропустить кілька важливих матчів підготовчого циклу, що може вплинути на боротьбу за місце основного голкіпера перед стартом офіційної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Реал надсилав скаутів дивитись за лідером Челсі.