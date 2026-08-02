Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 2 серпня 2026 року.

У матчі чемпіонату України-2026/27 в Кам'янці-Подільському Епіцентр неочікувано розгромив Оболонь.

Господарі активно розпочали матч і вже в першому таймі захопили ініціативу, регулярно створюючи небезпечні моменти біля воріт киян. Після перерви команда з Кам’янця-Подільського лише посилила тиск. Господарі вдало використовували вільні зони та швидко переходили з оборони в атаку. На 58-й хвилині поєдинку Сіфуентес реалізував пенальті, майстерно перегравши Федорівського. Вже за десять хвилин Микола Миронюк подвоїв перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0. А наприкінці зустрічі Хоакінте Сіфуентес оформив дубль, знову реалізувавши пенальті.

У наступному турі в неділю, 9 серпня Епіцентр удома зустрінеться з донецьким Шахтарем, тоді як київська Оболонь в суботу, 8 серпня в гостях зіграє з Буковиною.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Оболонь у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

Епіцентр - Оболонь 3:0

Голи: Хоакін, 58 (пен), 78 (пен), Миронюк, 67

Епіцентр: Федотов — Себеріо (Євпак, 76), Репай (Горін, 83), Кош Монтанья — Лучкевич (Кирюханцев, 39), Миронюк, Таварес, Климець — Рохас Москера, Сидун (Нене, 76), Чалмет (Козак, 83)

Оболонь: Федорівський — Капінус, Єрмаков, Прокопчук, Шевченко — Волохатий (Теслюк, 69) — Полегенько, Кулаковський (Мороз, 61), Мишньов (Чех, 84), Суханов (Морозко, 46) — Устименко (Лях, 61)

Попередження: Суханов