Україна

Команда Сергія Нагорняка в Кам'янці-Подільському комфортно переграє киян.

Перший тур Української Прем’єр-ліги в самому розпалі. На полі зустрілися два прямих конкуренти — Епіцентр приймав удома Оболонь.



Господарі активно розпочали матч і вже в першому таймі захопили ініціативу, регулярно створюючи небезпечні моменти біля воріт киян. Оболонь намагалася відповідати контратаками, однак захист Епіцентра діяв надійно й практично не дозволяв супернику загрожувати своїм воротам.



Після перерви команда з Кам’янця-Подільського лише посилила тиск. Господарі вдало використовували вільні зони та швидко переходили з оборони в атаку. На 58-й хвилині поєдинку Сіфуентес реалізував пенальті, майстерно перегравши Федорівського. Вже за десять хвилин Микола Миронюк подвоїв перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0. А наприкінці зустрічі Хоакінте Сіфуентес оформив дубль, знову реалізувавши пенальті. Кияни так і не змогли знайти аргументів у відповідь і завершили матч без забитих м’ячів.



У підсумку Епіцентр святкував перемогу з рахунком 3:0, ідеально розпочавши новий сезон УПЛ. Для Оболоні ж цей поєдинок став серйозним сигналом про необхідність якнайшвидше виправляти помилки перед наступними турами.

У наступному турі Епіцентр удома зустрінеться з донецьким Шахтарем, тоді як київська Оболонь в гостях зіграє з Буковиною.

Епіцентр — Оболонь 3:0

Голи: Голи: Сіфуентес 58( пен) та 78 (пен), Миронюк 67.

Епіцентр: 71. Федотов Н. — 17. Репай (Горин В., 83), 77. Кош, 97. Климець — 7. Лучкевич (Кирюханцев, 38), 8. Миронюк, 10. Себеріо (Євпак, 76), 14. Таварес — 9. Сіфуентес (Козак Ар., 84), 99. Рохас К. — 20. Сидун (Євпак, 76)

Оболонь: 1. Федорівський — 2. Капінус, 3. Єрмаков, 5. Шевченко Є., 30. Прокопчук К., 55. Суханов С. (Морозко, 46) — 8. Кулаковський (Мороз Т., 60), 15. Мишньов (Чех M., 83), 20. Волохатий (Теслюк Д., 70), 28. Полегенько — 9. Устименко (Лях T., 60)

Попередження: Суханов С. 42