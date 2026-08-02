Український захисник попрощався зі львівським клубом.
Олексій Сич, instagram.com/sycholeksii
02 серпня 2026, 14:53
Захисник київського Динамо Олексій Сич у своїх соціальних мережах попрощався зі своєю колишньою командою – львівськими Карпатами.
"Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою. Тут я ріс як футболіст і як людина, пережив незабутні емоції, перемоги та складні моменти, які зробили мене сильнішим. Я безмежно вдячний кожному, хто був поруч на цьому шляху,за вашу підтримку та відданість.
Настав час зробити новий крок у кар’єрі та прийняти новий виклик. Я йду з величезною повагою та вдячністю до всіх, хто був частиною цієї історії. Бажаю клубу тільки успіхів, великих перемог і яскравого майбутнього. Дякую", — написав Сич в Instagram.
Додамо, що Сич уже встиг дебютувати у складі "біло-синіх" — це сталося у матчі відбору Ліги Європи проти грецького ПАОКу (0:2).