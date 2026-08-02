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Після завершення президентської каденції очільник ФІФА нібито планував перейти до FIFA Forward Enterprise, однак проєкт так і не був реалізований.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розглядав можливість після завершення своїх повноважень у 2031 році очолити компанію FIFA Forward Enterprise, де його базова річна зарплата могла становити близько 30 мільйонів доларів без урахування бонусів.

За інформацією The Times, під час приватної розмови Інфантіно заявив, що після завершення роботи на посаді президента ФІФА організація зможе приносити значно більші прибутки. На запитання, чи задовольняє його нинішній дохід у розмірі приблизно шести мільйонів доларів на рік, він нібито відповів, що говорить про "справді великі гроші".

Видання стверджує, що оприлюднення цих планів фактично поставило хрест на реалізації проєкту. Після появи інформації навколо ініціативи виникла загроза бойкоту, через що ФІФА та її президент відмовилися від створення нової структури.

У матеріалі також згадується дисциплінарна справа нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Один із високопоставлених представників ФІФА заявив, що не вірить у повну непричетність Інфантіно до цього процесу, попри його публічні заперечення.

Крім того, за даними джерела, презентацію FIFA Forward Enterprise планували провести ще до фіналу чемпіонату світу, однак її відклали через загострення відносин між ФІФА та УЄФА.