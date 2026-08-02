Англія

Англійський гранд уже зв’язався з оточенням нападника Брентфорда, однак переговори перебувають на початковій стадії.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання нападника Брентфорда Ігора Тьяго. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.



За інформацією джерела, представники манкуніанців уже зв’язалися з оточенням 25-річного бразильського форварда, щоб дізнатися про його ситуацію, однак предметні переговори поки що не розпочалися.



Повідомляється, що наразі Манчестер Юнайтед зосереджений на підсиленні центру поля та позиції лівого захисника, тоді як трансфер нового нападника може залежати від майбутнього Джошуа Зіркзе.

У минулому сезоні Ігор Тьяго провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 голів і віддав 1 результативну передачу.