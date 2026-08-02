Англія

Новий наставник містян задоволений фізичною формою команди та грою молоді.

У своєму першому матчі під керівництвом Енцо Марески Манчестер Сіті зіграв внічию 1:1 з міланським Інтером у рамках передсезонного турне, але поступився у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:1. Команду з капітанською пов'язкою вивів на поле Філ Фоден, який отримав вотум довіри від нового тренера після складного минулого сезону.

Початок матчу видався вдалим для містян: вже на 14-й хвилині молодий Дівін Мубама відкрив рахунок після блискучої передачі Антуана Семенйо з лівого флангу. Проте перевага англійців тривала недовго — лише через шість хвилин Бенджамін Павар відновив паритет.

Рахунок 1:1 протримався до кінця основного часу. Попри активну та жваву гру юного таланта Сіті Раяна МакАйду, доля зустрічі вирішувалася в серії пенальті. Фортуна була на боці Інтера (3:1), оскільки гравці Манчестер Сіті — Ніко Гонсалес, Абдукодір Хусанов та Раян Айт-Нурі — не змогли реалізувати свої удари.

Незважаючи на підсумковий результат, Енцо Мареска залишився задоволеним тим, як команда набирає фізичні кондиції перед стартом нового сезону.

"Багато позитивних речей, особливо для ніг, що на даний момент дуже важливо. Через два тижні у нас перша офіційна гра, тому важливо підготувати ноги та тіло, а також добре виступити. Звичайно, є речі, які ми можемо робити краще, але поступово ми будемо вдосконалюватися", — зазначив італійський фахівець.

Мареска також підкреслив, що Інтер мав перевагу у фізичній готовності через раніший старт зборів:

"Вони почали підготовку на 10 днів раніше за нас, і на цьому етапі це дуже відчутно. Але у другій половині гри, після деяких змін, ми виглядали краще", — додав керманич.

Окремої похвали від тренера удостоївся Раян Макейду. Мареска наголосив на своїй готовності довіряти молоді:

"Макейду — це той тип вінгера, який я люблю: агресивний, сміливо йде в обіграш один на один. Коли я був у Лестері та Челсі, ці сезони були рекордними за кількістю дебютів вихованців академії. Якщо вони грають добре, зі мною у них не буде жодних проблем".

Попереду у Манчестер Сіті продовження азійського турне. У Середа матч проти команди всіх зірок Ліги К (Сеул). 9 серпня гра проти мадридського Атлетіко (Південна Корея). Вже 16 серпня перший офіційний поєдинок. Матч за Суперкубок Англії проти Арсеналу 23 серпня старт у Прем'єр-лізі домашнім матчем проти Борнмута