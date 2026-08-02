Команда з Белу-Орізонті хоче підписати 21-річного бразильця на один сезон, однак остаточне рішення залишається за донецьким клубом.
Лукас Феррейра, shakhtar.com
02 серпня 2026, 18:00
Бразильський Крузейру має намір посилити склад вінгером Шахтаря Лукасом Феррейрою. За інформацією бразильського журналіста Марсело Браги, клуб розраховує оформити оренду футболіста терміном на один рік.
Повідомляється, що переговори ще тривають, а завершення угоди залежить від позиції Шахтаря, який має погодити тимчасовий відхід свого гравця.
Крузейру активізував пошуки нового атакувального футболіста через кадрові втрати. Команда залишилася без двох вінгерів — Габріела Пека та Луїса Сіністерри, які отримали травми.
Феррейра приєднався до Шахтаря влітку 2025 року після переходу із Сан-Паулу. За трансфер бразильця донецький клуб заплатив 12 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2030 року.
У сезоні-2025/26 Лукас провів 30 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.