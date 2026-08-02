Україна

Команда з Белу-Орізонті хоче підписати 21-річного бразильця на один сезон, однак остаточне рішення залишається за донецьким клубом.

Бразильський Крузейру має намір посилити склад вінгером Шахтаря Лукасом Феррейрою. За інформацією бразильського журналіста Марсело Браги, клуб розраховує оформити оренду футболіста терміном на один рік.

Повідомляється, що переговори ще тривають, а завершення угоди залежить від позиції Шахтаря, який має погодити тимчасовий відхід свого гравця.

Крузейру активізував пошуки нового атакувального футболіста через кадрові втрати. Команда залишилася без двох вінгерів — Габріела Пека та Луїса Сіністерри, які отримали травми.

Феррейра приєднався до Шахтаря влітку 2025 року після переходу із Сан-Паулу. За трансфер бразильця донецький клуб заплатив 12 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2030 року.

У сезоні-2025/26 Лукас провів 30 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.