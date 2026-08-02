Україна

До складу команди приєдналися півзахисник Кирило Сігєєв і вінгер Олександр Ющенко, які виступатимуть на правах оренди.

Кудрівка офіційно повідомила про підсилення складу двома футболістами донецького Шахтаря. Новачками команди стали центральний півзахисник Кирило Сігєєв та правий вінгер Олександр Ющенко, які виступатимуть за клуб на правах оренди.

Термін дії орендних угод сторони не розкривають.

Минулого сезону Сігєєв захищав кольори словацького Татрана, де провів вісім матчів, забив один м'яч і відзначився однією результативною передачею. Його контракт із Шахтарем діє до літа 2030 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 100 тисяч євро.

Ющенко у кампанії-2025/26 не був заявлений за юнацьку команду донецького клубу. Його чинна угода із Шахтарем розрахована до завершення сезону-2028/29.

Вже 3 серпня Кудрівка проведе стартовий матч нового сезону української Прем'єр-ліги. У першому турі команда зіграє на виїзді саме проти Шахтаря. Початок зустрічі запланований на 18:00.