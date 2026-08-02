Україна

Голкіпер львівської команди поділився своїми думками після стартового туру УПЛ.

Воротар львівських Карпат Денис Марченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Кривбаса (4:1).

"Я давно чекав на цей день. Хотів зіграти за “Карпати” в офіційному матчі. Дякувати Богу, ми сьогодні перемогли і здобули позитивний результат. Сьогодні можемо ще святкувати, а завтра вже розпочнемо підготовку до наступного матчу.

Пропущений гол? М'яч у воротах. Не має значення, чи відгадав я напрямок польоту. Найважливіше – парирувати пенальті, але я цього не зробив.

Я не знаю, у чому секрет нашої гри після перерви. Вважаю, що ми просто почали реалізовувати свої моменти. У першому таймі нам цього бракувало. А в другому таймі почали якісніше працювати у зоні завершення. Після повітряної тривоги ми розуміли усю серйозність ситуації. У нас був гандикап, однак ми прагнули контролювати м'яч. Знали, що Кривбас піде вперед і зобов'язані були зіграти уважно та надійно.

Якщо чесно, то у мене такі відчуття, ніби я у цій команді вже кілька років. У мене не було періоду адаптації. Все пішло добре з першого дня. Вдячний колективу за це.

Я дуже хочу зіграти на стадіоні Україна у футболці Карпат. Треба сказати, що сьогодні ми почувалися комфортно завдяки нашим вболівальникам. Велика подяка тим хлопцям, які подолали цей непростий шлях і створили таку атмосферу. Ми граємо, зокрема й для них", — наводить слова Марченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Карпати.